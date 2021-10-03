На Украине зафиксировано около 8 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19 - Минздрав

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 тыс. 967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 тыс. 483 человека, 126 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 октября 2021 в Украине зафиксировано 7 тыс. 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3,3 тыс. человек; летальных случаев - 126; выздоровели - 1 тыс. 483 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 2 октября было зафиксировано 11 тыс. 809 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 455 тыс. 189 человек, выздоровели - 2 млн 263 тыс. 407 человек, летальных случаев - 56 тыс.775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.