В Казани самолет совершил вынужденную посадку

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в город Ош (Кыргызстан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в воскресенье.

"В 03:37 борт, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира. Пассажира госпитализировали в больницу города Казань", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 05:28 борт продолжил движение по маршруту.