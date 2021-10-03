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Дальнее зарубежье 03.10.2021 11:38

Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента

Массовые акции протеста противпрезидента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах страны, сообщают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

Среди лозунгов протестующих - "Болсонару - вон", "Болсонару должен уйти, объявим ему импичмент".

В столице страны демонстранты прошли по центральным улицам до здания бразильского парламента.

Участники протестов выражают недовольство ухудшением уровня жизни, ростом безработицы и голода, а также ценами на топливо и тем, как правительство реагировало на пандемию коронавируса.

Акции организовали оппозиционные партии и профсоюзы. По их данным, протесты прошли примерно в 200 городах страны.

При этомзападные СМИ отмечают, что выборы в Бразилии запланированы лишь на октябрь 2022 года. Согласно опросам, рейтинг одобрения Болсонару достиг рекордно низкого уровня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]