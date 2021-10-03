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Регион 03.10.2021 11:47

В "Грузинской мечте" заявляют о своей убедительной победе на местных выборах в республике

Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает по пропорциональным спискам на местных выборах после подсчета 85% результатов, получая 47,9% голосов избирателей, заявил на брифинге в воскресенье ее председатель Ираклий Кобахидзе.

По его данным, оппозиционная партия "Единое национальное движение" получает 30,7% голосов.

Как заявил Кобахидзе, "Грузинская мечта" одержала "убедительную победу" на местных выборах в масштабах всей страны.

"Второй тур выборов пройдет в 20 муниципалитетах. К сожалению, второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, но мы уверены, что наш кандидат Каха Каладзе обязательно выиграет второй тур", - сказал Кобахидзе.

ЦИК Грузии обнародует окончательные данные выборов в течение ближайшего часа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]