МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные страны с Днем сотрудничества

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило тюркоязычные государства с Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

В публикации, размещенной ведомством в Twitter, говорится: "Поздравляем все тюркоязычные страны и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было крепким".

3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане состоялось заседание президентов Турции, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, в рамках которого было подписано Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, или Тюркский совет). Документ был подписан с целью создания платформы для сотрудничества всего тюркского мира.

В соответствии с соглашением, страны должны придерживаться единой позиции в вопросах внешней политики, координировать действия по борьбе с терроризмом и преступностью, создать благоприятную среду для торговли и инвестиций, обеспечить всеобъемлющее экономическое развитие, расширить взаимодействие в сферах науки, технологий, образования и культуры.

А.Салаева