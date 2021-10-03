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Карабах 03.10.2021 12:50

Популярнейший сайт мусульман Франции разместил видеоролик азербайджанского ютуб-канала VMedia, посвященный началу II войны в Карабахе

Самый популярный сайт мусульман Франции – www.musulmansenfrance.fr - разместил для просмотра видеоматериал Ютуб-канала VMedia «Путь Армении к КАТАСТРОФЕ» на французском языке.

Ранее агентство «Интерфакс-Азербайджан» сообщало о размещении этого видеоматериала на ютуб-канале на русском языке.

Французский сайт в короткой информации о ролике отмечает, что Азербайджан, столкнувшись с очередной военной провокацией Армении, 27 сентября 2020 года переходит в контратаку, тем самым решив после многих лет переговоров вернуть Карабах, который был под армянской оккупацией почти 30 лет.

Издание отмечает, что в Армении поражение в 44-дневной войне расценили, как катастрофу, но в этом виновата ее политическая верхушка.

«Азербайджанцы, освободив Карабах, увидели дома, памятники, которые были разрушены армянами, а также разграбленные кладбища», - подчеркивает издание.

Отдел информации

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, САЙТ, ВОЙНА, РОЛИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]