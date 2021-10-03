Популярнейший сайт мусульман Франции разместил видеоролик азербайджанского ютуб-канала VMedia, посвященный началу II войны в Карабахе

Самый популярный сайт мусульман Франции – www.musulmansenfrance.fr - разместил для просмотра видеоматериал Ютуб-канала VMedia «Путь Армении к КАТАСТРОФЕ» на французском языке.

Ранее агентство «Интерфакс-Азербайджан» сообщало о размещении этого видеоматериала на ютуб-канале на русском языке.

Французский сайт в короткой информации о ролике отмечает, что Азербайджан, столкнувшись с очередной военной провокацией Армении, 27 сентября 2020 года переходит в контратаку, тем самым решив после многих лет переговоров вернуть Карабах, который был под армянской оккупацией почти 30 лет.

Издание отмечает, что в Армении поражение в 44-дневной войне расценили, как катастрофу, но в этом виновата ее политическая верхушка.

«Азербайджанцы, освободив Карабах, увидели дома, памятники, которые были разрушены армянами, а также разграбленные кладбища», - подчеркивает издание.

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