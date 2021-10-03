Популярнейший сайт мусульман Франции разместил видеоролик азербайджанского ютуб-канала VMedia, посвященный началу II войны в Карабахе

Самый популярный сайт мусульман Франции – www.musulmansenfrance.fr - разместил для просмотра видеоматериал Ютуб-канала VMedia «Путь Армении к КАТАСТРОФЕ» на французском языке.
Ранее агентство «Интерфакс-Азербайджан» сообщало о размещении этого видеоматериала на ютуб-канале на русском языке.
Французский сайт в короткой информации о ролике отмечает, что Азербайджан, столкнувшись с очередной военной провокацией Армении, 27 сентября 2020 года переходит в контратаку, тем самым решив после многих лет переговоров вернуть Карабах, который был под армянской оккупацией почти 30 лет.
Издание отмечает, что в Армении поражение в 44-дневной войне расценили, как катастрофу, но в этом виновата ее политическая верхушка.
«Азербайджанцы, освободив Карабах, увидели дома, памятники, которые были разрушены армянами, а также разграбленные кладбища», - подчеркивает издание.
Отдел информации
Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия
Азербайджан готов нарастить экспорт газа в Европу, но для этого нужны новые контракты - Алиев
Moody`s подтвердило рейтинги Беларуси, изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
В России за сутки более 25,7 тыс. новых случаев COVID-19
На Украине зафиксировано около 8 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19 - Минздрав
"Спутник V" будет одобрен ВОЗ через пару месяцев - глава Richmond Laboratories
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Международные наблюдатели отмечают конфронтацию политических сил на состоявшихся в субботу выборах в Грузии
Зеленский пообещал не превращать Украину в президентскую республику
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии