В России за сутки более 25,7 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в России 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 тыс. 769 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 247(8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост числа новых заболевших коронавирусом за сутки составил 550, накануне сообщалось о 25 тыс. 219 заражениях, данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.
Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 тыс. 294 случая, это максимум с 18 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 463, в Московской области - 1 тыс. 646 новых случаев.
За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 пациентов, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей.
Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 918 умерших и 6 млн 725 тыс. 965 выписанных, в том числе 15 тыс. 391 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 885 - в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 193,2 млн тестов на COVID-19, из них 557 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 325 тыс. 695 человек.
Популярнейший сайт мусульман Франции разместил видеоролик азербайджанского ютуб-канала VMedia, посвященный началу II войны в Карабахе
МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные страны с Днем сотрудничества
Азербайджан предоставил ООН первый после войны отчет по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах"
Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия
Азербайджан готов нарастить экспорт газа в Европу, но для этого нужны новые контракты - Алиев
Moody`s подтвердило рейтинги Беларуси, изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Международные наблюдатели отмечают конфронтацию политических сил на состоявшихся в субботу выборах в Грузии
Зеленский пообещал не превращать Украину в президентскую республику
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии