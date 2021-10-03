В России за сутки более 25,7 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в России 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 тыс. 769 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 247(8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост числа новых заболевших коронавирусом за сутки составил 550, накануне сообщалось о 25 тыс. 219 заражениях, данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.

Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 тыс. 294 случая, это максимум с 18 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 463, в Московской области - 1 тыс. 646 новых случаев.

За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 пациентов, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей.

Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 918 умерших и 6 млн 725 тыс. 965 выписанных, в том числе 15 тыс. 391 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 885 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 193,2 млн тестов на COVID-19, из них 557 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 325 тыс. 695 человек.