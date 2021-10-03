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Дальнее зарубежье 03.10.2021 13:15

Зеленский пока не принял решения о выдвижении на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду", - сказал он в воскресенье на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией "Слуга народа".

Президент отметил, что считает вопрос "концентрации власти искусственной историей". "У нас монобольшинство. Это и есть аналог коалиции, это наша возможность, это должность от монобольшинства, и Дмитрий Александрович (спикер парламента Разумков - ИФ) - это человек, которого выдвигала партия "Слуга народа", и именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером, он человек из этой партии. Я не совсем понимаю, о какой концентрации (власти - ИФ) вы говорите. Все что у нас есть, у нас и было. Но и меньшей власти быть не может. Нам это дал народ Украины своим голосованием", - подчеркнул Зеленский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]