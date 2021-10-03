Зеленский ждет результата от возможной личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может быть результативной.

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня - ИФ). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Украинский лидер подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в "нормандском" формате и "в принципе готов к любой встрече на сегодня" с президентом РФ, потому что "она поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма".

"Уверен, что если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем... Ещё раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Между тем, он убежден, что российская сторона не заинтересована в такой встрече, поскольку ее результаты могут быть для нее непредсказуемыми.

"Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - сказал Зеленский.