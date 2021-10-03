Зеленский заявил о намерении добиться от Грузии возвращения Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Трускавце Львовской области.
"Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", - сказал Зеленский.
По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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