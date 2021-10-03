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Дальнее зарубежье 03.10.2021 13:55

Талибы организовали в Кабуле первый с момента прихода к власти митинг

Движение "Талибан" провело в воскресенье в Кабуле митинг по случаю победы в борьбе за власть в Афганистане, сообщают западные СМИ.

Мероприятие было не слишком масштабным: на нем присутствовали более 1,5 тыс. человек. Однако оно примечательно тем, что это стало первым митингом, организованным талибами в афганской столице с момента прихода к власти в середине августа.

Перед собравшимися выступили некоторые главари движения. Женщин среди участников митинга не было, отмечается в сообщениях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]