Талибы организовали в Кабуле первый с момента прихода к власти митинг

Движение "Талибан" провело в воскресенье в Кабуле митинг по случаю победы в борьбе за власть в Афганистане, сообщают западные СМИ.

Мероприятие было не слишком масштабным: на нем присутствовали более 1,5 тыс. человек. Однако оно примечательно тем, что это стало первым митингом, организованным талибами в афганской столице с момента прихода к власти в середине августа.

Перед собравшимися выступили некоторые главари движения. Женщин среди участников митинга не было, отмечается в сообщениях.