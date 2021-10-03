Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра - ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.

По результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96% избирателей.

За ним идет кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 33,94%. На третье место вышел кандидат в мэры от партии "Для Грузии", бывший премьер-министр Георгий Гахария - 9,33%.

Второй тур местных выборов состоится 30 октября.