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Дальнее зарубежье 03.10.2021 15:02

Зеленский пообещал не превращать Украину в президентскую республику

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен инициировать законопроект о внесении в Конституцию страны изменений касательно смены формы правления в государстве.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Вместе с тем он отверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе главы государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]