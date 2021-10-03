Зеленский пообещал не превращать Украину в президентскую республику

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен инициировать законопроект о внесении в Конституцию страны изменений касательно смены формы правления в государстве.
"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".
Вместе с тем он отверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе главы государства.
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