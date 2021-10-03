Международные наблюдатели отмечают конфронтацию политических сил на состоявшихся в субботу выборах в Грузии

Выборы в органы местного самоуправления 2 октября в Грузии прошли в основном позитивно, но была поляризация между политическими силами, заявил в воскресенье на брифинге глава миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Йонсон.

"Местные выборы прошли в целом позитивно, но они проходили на фоне политической поляризации", - заявил Йонсон.

По итогам подсчета ЦИК Грузии итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участкахправящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует.

По данным ЦИК, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, - 30,7%.