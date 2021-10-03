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Регион 03.10.2021 17:10

Хозяин квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, обвиняется в "укрывательстве преступлений"

Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Э.Ц. по статье "укрывательство преступлений" в связи с фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили, говорится в заявлении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в рамках проходящего расследования было установлено, что Э.Ц. знал, что Саакашвили разыскивался сотрудниками правоохранительных органов Грузии за совершение тяжкого преступления, однако, несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

В прокуратуре отмечают, что Э.Ц. был задержан 1 октября, ему грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.

"Следует отметить, что в связи с фактом незаконного нарушения границы Михаилом Саакашвили в МВД расследование ведется по статье 344 (незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии) уголовного кодекса Грузии", - говорится в заявлении.

Саакашвили был задержан в Тбилиси в пятницу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]