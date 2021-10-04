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Регион 04.10.2021 09:42

Новый посол Грузии в Киеве даст разъяснения украинской стороне по задержанию Саакашвили, - глава МИД республики

Новый посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил министр иностранных дел республики Давид Залкалиани.

"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПОСОЛ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]