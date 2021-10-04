Новый посол Грузии в Киеве даст разъяснения украинской стороне по задержанию Саакашвили, - глава МИД республики

Новый посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил министр иностранных дел республики Давид Залкалиани.
"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".
Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.
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