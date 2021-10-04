Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Иране

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:39 в понедельник землетрясения находился 47 км северо-восточнее города Месджеде-Солейман, примерно в 185 км км от границы с Ираком.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Пашинян: Не исключаю проблемы с качеством минных карт, которые мы передали Азербайджану, но других у нас нет
Алиев открыл ряд объектов в Тертерском и Бардинском районах Азербайджана
SOCAR за 9 месяцев увеличила экспорт нефть по Баку-Новороссийск в 2,4 раза
Нефть дешевеет после роста до максимумов за три года, Brent - ниже $79,2 за баррель
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Восстановление линий связи между двумя Кореями показывает готовность восстанавливать межкорейские отношения - министерство
Новый посол Грузии в Киеве даст разъяснения украинской стороне по задержанию Саакашвили, - глава МИД республики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии