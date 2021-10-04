Манат дешевеет к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 октября ЦБА установил на уровне 1,9711 манат/1EUR (1 октября - 1,9682 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 октября сохранил на уровне 0,0233 маната/1RUB.

Н.Аббасова