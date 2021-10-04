Манат дешевеет к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 4 октября ЦБА установил на уровне 1,9711 манат/1EUR (1 октября - 1,9682 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 октября сохранил на уровне 0,0233 маната/1RUB.
Н.Аббасова
Пашинян: Не исключаю проблемы с качеством минных карт, которые мы передали Азербайджану, но других у нас нет
Алиев открыл ряд объектов в Тертерском и Бардинском районах Азербайджана
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 234,8 млн, скончались более 4,8 млн человек - университет Хопкинса
Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек
В Швеции готовятся объявить Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Восстановление линий связи между двумя Кореями показывает готовность восстанавливать межкорейские отношения - министерство
Новый посол Грузии в Киеве даст разъяснения украинской стороне по задержанию Саакашвили, - глава МИД республики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии