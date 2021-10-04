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01.10 $/bbl   WTI 75.88 0.85 Brent 79.28 0.97

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ТЭК 04.10.2021 09:26

Нефть дешевеет после роста до максимумов за три года, Brent - ниже $79,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются после подъема до максимальных уровней за последние три года на прошлой неделе.

Трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник. Некоторые аналитики полагают, что входящие в группу страны могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее, сообщает Dow Jones.

Между тем эксперты Rystad Energy считают такой шаг маловероятным.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 подешевели на $0,11 (на 0,14%) - до $79,17 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,97 (на 1,2%) и составила на закрытие $79,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,12 (на 0,16%) - до $75,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,85 (на 1,1%) и составила $75,88 за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установки. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]