Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана, сообщает BBC News.
Шторм достиг этого района в воскресенье. Порывы ветра достигали от 120 до 150 км/ч. Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, погибли из-за наводнения.
Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов. Улицы столицы Омана Маската были затоплены. На фото в соцсетях видны автомобили, затопленные водой. Авиасообщение с Оманом приостановлено. Жителям Эль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах (на границе с Оманом) в понедельник было рекомендовано работать удаленно и не выходить из дома.
В Иране власти заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Официальные СМИ страны сообщают, что циклон повредил объекты электроснабжения и дороги.
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