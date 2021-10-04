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Происшествия 04.10.2021 09:30

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана, сообщает BBC News.

Шторм достиг этого района в воскресенье. Порывы ветра достигали от 120 до 150 км/ч. Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, погибли из-за наводнения.

Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов. Улицы столицы Омана Маската были затоплены. На фото в соцсетях видны автомобили, затопленные водой. Авиасообщение с Оманом приостановлено. Жителям Эль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах (на границе с Оманом) в понедельник было рекомендовано работать удаленно и не выходить из дома.

В Иране власти заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Официальные СМИ страны сообщают, что циклон повредил объекты электроснабжения и дороги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ОМАН, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]