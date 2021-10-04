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Здравоохранение 04.10.2021 12:40

В Новой Зеландии признали, что не смогли полностью избежать пандемии COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала в понедельник, что в стране не смогли полностью избежать пандемии коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Что касается этой вспышки, очевидно, что длительные периоды жестких ограничений не обеспечили нам отсутствие случаев. Но это нормально", - заявила Ардерн. Она добавила, что раньше в мире не было вакцин против коронавируса, однако сейчас, когда они появлялись, можно начать менять методы борьбы с заболеванием.

Ранее в Новой Зеландии придерживались политики нулевой терпимости к вирусу, вводя строгие ограничения и отслеживая контакты с переносчиками заболевания. До недавнего момента данная стратегия помогала сохранить число случаев заражения крайне низким, однако в августе в стране началась вспышка заболеваний штаммом "дельта".

Ардерн заявила, что в стране начнут постепенно смягчать ограничения, несмотря на текущую вспышку коронавируса. Со вторника жители столицы страны Окленда смогут видеться с родными и близкими вне своих домов, откроются дошкольные учреждения, а также люди смогут посещать пляжи.

По словам Ардерн, стратегия нулевой терпимости к вирусу хорошо послужила стране, однако в правительстве изначально планировали в какой-то момент отойти от нее и перейти к вакцинации населения.

За весь период пандемии в Новой Зеландии было выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом и 27 смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получили около 40% жителей страны.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]