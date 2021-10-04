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Религия 04.10.2021 12:20

Президент Алиев пообещал отремонтировать православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отремонтировать албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш Тертерского района, разрушенных в период армянской оккупации села.

«Это Русская Православная Церковь, расположенная в селе Талыш. Она также была разрушена армянами. Смотрите, они снесли камни и стены. Вот текущая ситуация. Мы восстановим и отремонтируем эту церковь. В отличие от армян, мы уважаем все религиозные памятники», - сказал Алиев при посещении села.

Президент также посетил разрушенную армянами албанско-удинскую церковь в селе.

«Это древняя албанская церковь. Посмотрите, в какое состояние армяне привели эту церковь. Потом они скажут, что это якобы армянская церковь. Если бы это была армянская церковь, то она сегодня была бы в таком состоянии?! Церковь будет сохранена как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий. Мы также восстановим эту древнюю албанскую церковь. Армяне разрушили этот регион всего за 30 лет», - подчеркнул глава государства.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ЦЕРКВИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]