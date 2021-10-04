Президент Алиев пообещал отремонтировать православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отремонтировать албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш Тертерского района, разрушенных в период армянской оккупации села.
«Это Русская Православная Церковь, расположенная в селе Талыш. Она также была разрушена армянами. Смотрите, они снесли камни и стены. Вот текущая ситуация. Мы восстановим и отремонтируем эту церковь. В отличие от армян, мы уважаем все религиозные памятники», - сказал Алиев при посещении села.
Президент также посетил разрушенную армянами албанско-удинскую церковь в селе.
«Это древняя албанская церковь. Посмотрите, в какое состояние армяне привели эту церковь. Потом они скажут, что это якобы армянская церковь. Если бы это была армянская церковь, то она сегодня была бы в таком состоянии?! Церковь будет сохранена как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий. Мы также восстановим эту древнюю албанскую церковь. Армяне разрушили этот регион всего за 30 лет», - подчеркнул глава государства.
А.Азизов
Президент Алиев заложил фундамент ряда объектов в Джабраиле
Гасанов обсудил с премьером Грузии вопросы обеспечения безопасности в регионе и совместные проекты
Власти Азербайджана планируют строительство новых водохранилищ в Карабахе и Восточном Зангезуре
Российским авиакомпаниям могут в превентивном порядке приостанавливать полеты за неисполнение требований по безопасности - Росавиация
GeoProMining Троценко планирует новые проекты в ГМК Армении
Глава МИД Украины предлагает обсуждать "Северный поток 2" и газовый кризис в рамках Нормандского формата
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна
В ЕС поздравили Кисиду с избранием премьером Японии и выразили надежду на сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе
Группировка российских кораблей с "Калибрами" в Каспийском море проведёт ракетные стрельбы по важным объектам "противника"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Акция AccessBank для работников сферы образования
Открыт очередной филиал Azer Turk Bank
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии