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Карабах 04.10.2021 12:28

Японская TET International Development готова осуществить инвестиции в проекты АПК в Карабахе

Японские компании заинтересованы в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана, заявил президент компании TET International Development Таро Савада.

«Мы в настоящее время думаем над инвестициями для восстановления и развития Карабаха, в частности, в секторе АПК. Мы в этом очень заинтересованы. Надеюсь, все получится", - сказал Савада в понедельник журналистам.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня инвестиции компании в проекты в Азербайджане составили около $12 млн.

Савада подчеркнул, что при этом согласно инвестиционной программе компании, к 2024 году общий объем инвестиций составит около $40 млн. «В основном мы в настоящее время нацелены на проекты в сфере АПК. После 2024 года мы продолжим инвестиции», - подчеркнул президент японской компании.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, КАРАБАХ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]