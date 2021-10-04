Японская TET International Development готова осуществить инвестиции в проекты АПК в Карабахе

Японские компании заинтересованы в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана, заявил президент компании TET International Development Таро Савада.
«Мы в настоящее время думаем над инвестициями для восстановления и развития Карабаха, в частности, в секторе АПК. Мы в этом очень заинтересованы. Надеюсь, все получится", - сказал Савада в понедельник журналистам.
Он также отметил, что до сегодняшнего дня инвестиции компании в проекты в Азербайджане составили около $12 млн.
Савада подчеркнул, что при этом согласно инвестиционной программе компании, к 2024 году общий объем инвестиций составит около $40 млн. «В основном мы в настоящее время нацелены на проекты в сфере АПК. После 2024 года мы продолжим инвестиции», - подчеркнул президент японской компании.
Х.Насирзаде
Российским авиакомпаниям могут в превентивном порядке приостанавливать полеты за неисполнение требований по безопасности - Росавиация
GeoProMining Троценко планирует новые проекты в ГМК Армении
Глава МИД Украины предлагает обсуждать "Северный поток 2" и газовый кризис в рамках Нормандского формата
Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну
В Новой Зеландии признали, что не смогли полностью избежать пандемии COVID-19
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна
В ЕС поздравили Кисиду с избранием премьером Японии и выразили надежду на сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе
Группировка российских кораблей с "Калибрами" в Каспийском море проведёт ракетные стрельбы по важным объектам "противника"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Акция AccessBank для работников сферы образования
Открыт очередной филиал Azer Turk Bank
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии