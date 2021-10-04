Японская TET International Development готова осуществить инвестиции в проекты АПК в Карабахе

Японские компании заинтересованы в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана, заявил президент компании TET International Development Таро Савада.

«Мы в настоящее время думаем над инвестициями для восстановления и развития Карабаха, в частности, в секторе АПК. Мы в этом очень заинтересованы. Надеюсь, все получится", - сказал Савада в понедельник журналистам.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня инвестиции компании в проекты в Азербайджане составили около $12 млн.

Савада подчеркнул, что при этом согласно инвестиционной программе компании, к 2024 году общий объем инвестиций составит около $40 млн. «В основном мы в настоящее время нацелены на проекты в сфере АПК. После 2024 года мы продолжим инвестиции», - подчеркнул президент японской компании.

Х.Насирзаде