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Карабах 04.10.2021 12:34

Власти Азербайджана планируют строительство новых водохранилищ в Карабахе и Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны планируют строительство новых водохранилищ в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, освобожденных от армянской оккупации.

«Предпринимаются конкретные шаги и реализуется очень серьезная программа по эффективному использованию водных ресурсов, имеющихся на наших освобожденных землях – в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах. Все карты водных источников уже составлены, на повестке дня - строительство новых водохранилищ», - заявил Алиев в ходе поездки в поселок Суговушан Тертерского района в воскресенье.

Глава государства подчеркнул, что в этом году впервые за 30 лет вода из Суговушанского водохранилища поступила в Тертерский и другие районы. «В результате освобождения этого поселка водой обеспечено 30 тыс. га земли, которые до сих пор либо вообще не орошались либо мало орошались, и настоящее время осуществляется ремонт каналов», - сказал Алиев.

Президент также отметил, что в результате проведенных восстановительных работ в рабочее состояние приведены гидроэлектростанции «Суговушан-1» и «Суговушан-2».

«Эти станции заново были отстроены. Мы предпринимаем очень серьезные шаги по реализации инфраструктурных проектов, и с момента окончания войны не прошло и года, посмотрите, какие работы ведутся. Поселок Суговушан имеет особое значение для обеспечения этого региона электричеством и водой. Другой важный аспект освобождения этого населенного пункта, еще раз хочу сказать, это - дальнейшее укрепление нашего морального и психологического превосходства», - подчеркнул он.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ВОДОХРАНИЛИЩА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]