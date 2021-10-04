Власти Азербайджана планируют строительство новых водохранилищ в Карабахе и Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны планируют строительство новых водохранилищ в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, освобожденных от армянской оккупации.
«Предпринимаются конкретные шаги и реализуется очень серьезная программа по эффективному использованию водных ресурсов, имеющихся на наших освобожденных землях – в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах. Все карты водных источников уже составлены, на повестке дня - строительство новых водохранилищ», - заявил Алиев в ходе поездки в поселок Суговушан Тертерского района в воскресенье.
Глава государства подчеркнул, что в этом году впервые за 30 лет вода из Суговушанского водохранилища поступила в Тертерский и другие районы. «В результате освобождения этого поселка водой обеспечено 30 тыс. га земли, которые до сих пор либо вообще не орошались либо мало орошались, и настоящее время осуществляется ремонт каналов», - сказал Алиев.
Президент также отметил, что в результате проведенных восстановительных работ в рабочее состояние приведены гидроэлектростанции «Суговушан-1» и «Суговушан-2».
«Эти станции заново были отстроены. Мы предпринимаем очень серьезные шаги по реализации инфраструктурных проектов, и с момента окончания войны не прошло и года, посмотрите, какие работы ведутся. Поселок Суговушан имеет особое значение для обеспечения этого региона электричеством и водой. Другой важный аспект освобождения этого населенного пункта, еще раз хочу сказать, это - дальнейшее укрепление нашего морального и психологического превосходства», - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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