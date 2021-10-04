Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9711 RUR   0.0233 GBR   2.3021 TRY   0.1918

Цена на нефть

01.10 $/bbl   WTI 75.88 0.85 Brent 79.28 0.97

Погода в Баку

  ночь день

04.10.2021 12:49

Открыт очередной филиал Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank продолжает работать над тем, чтобы полностью адаптировать свою деятельность к требованиям и стандартам современного мира.

Следующим шагом является ввод в эксплуатацию еще одной сервисной структуры Банка - филиала «Mərkəz», реконструированного в современном формате цифровой концепции.

Филиал, расположенный по адресу: улица Хагани 103А, Насиминский район, Баку, является очередным современным офисом в новой инновационной сети обслуживания банка.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет клиентам банка широкий спектр банковских услуг, включая выдачу кредитов, платежных карт, аренду депозитных ячеек и др.

Здесь созданы все условия для того, чтобы клиенты могли пользоваться терминалами для самообслуживания, получать удаленный доступ к любым банковским услугам через Интернет, мобильное приложение и другие средства. Все услуги, продукты и операции в филиале предлагаются в электронном формате.

В ближайшее время другие офисы обслуживания Банка продолжат работу по этой же концепции.

Отметим, что в конце прошлого года Банк открыл модернизированный филиал «Цифровой».

Azer Turk Bank намерен отойти от классической банковской модели и построить модернизированную сеть электронных услуг.

Созданная банком экосистема и обновленная сервисная сеть позволят предоставлять самые современные системы и продукты, которые могут быть востребованы в Азербайджане.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]