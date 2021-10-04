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Социум 04.10.2021 13:48

В Баку появится парк Японии

Президент компании TET International Development Таро Савада заявил, что в 2022 году в Баку планируется открыть парк Японии.

«Мы передадим ИВ Баку 500 деревьев сакуры. В феврале они будут доставлены в Азербайджан рейсом компании Silk Way. Деревья планируется посадить на территории в 5 га в парке Японии, который планируется открыть в Баку», - сказал Савада в понедельник на азербайджано-японском инвестиционном форуме.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, БАКУ, ПАРК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]