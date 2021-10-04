В Баку появится парк Японии

Президент компании TET International Development Таро Савада заявил, что в 2022 году в Баку планируется открыть парк Японии.

«Мы передадим ИВ Баку 500 деревьев сакуры. В феврале они будут доставлены в Азербайджан рейсом компании Silk Way. Деревья планируется посадить на территории в 5 га в парке Японии, который планируется открыть в Баку», - сказал Савада в понедельник на азербайджано-японском инвестиционном форуме.

Э.Шафиев