В Баку появится парк Японии

Президент компании TET International Development Таро Савада заявил, что в 2022 году в Баку планируется открыть парк Японии.
«Мы передадим ИВ Баку 500 деревьев сакуры. В феврале они будут доставлены в Азербайджан рейсом компании Silk Way. Деревья планируется посадить на территории в 5 га в парке Японии, который планируется открыть в Баку», - сказал Савада в понедельник на азербайджано-японском инвестиционном форуме.
Э.Шафиев
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