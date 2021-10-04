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Наука и образование 04.10.2021 14:06

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2021 года стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, объявили в понедельник в нобелевском комитете.

Премию присудили за "открытия рецепторов температуры и тактильных рецепторов".

"Их работа позволила раскрыть одну из тайн природы. Они сумели объяснить, какова на молекулярном уровне база, позволяющая чувствовать температуру и прикосновение", - отметил один из членов комитета, объясняя решение присудить премию именно этим специалистам.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке. Он получил степень доктора философии в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли. В 1989 году его приняли на работу в Калифорнийский университет Сан-Франциско, и в данный момент он является его профессором.

Патапутян родился в 1967 году в ливанской столице Бейруте, но позднее переехал в Лос-Анджелес и в 1996 году получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В настоящее время он работает профессором в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

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Тэги: МИР, НОБЕЛЬ, МЕДИЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]