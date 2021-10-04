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Здравоохранение 04.10.2021 17:25

Высокое содержание соли в пище может активировать иммунитет к раку - исследование

Индийские ученые установили, что диета с высоким содержанием соли активизирует иммунитет к онкологическим заболеваниям, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Отмечается, что раковая опухоль, помимо падения уровня глюкозы в крови, вызывает расстройство электролитного баланса, в том числе снижение в крови уровня натрия. Предположение о том, что ионы калия и натрия влияют на рост раковых клеток, было впервые высказано еще в 1933 году.

Ученые имплантировали лабораторным мышам клетки меланомы - злокачественного образования кожи, которые развились в опухоли.

Одна группа таких мышей получала пищу с обычным (0,9%) содержанием соли, другая - на 1% выше нормы и третья группа - высокосолевую (на 4% выше нормы).

В первых двух группах уровень ионов натрия в крови оказался более чем на треть ниже по сравнению со здоровыми животными, однако в третьей уровень натрия восстановился до нормы.

"У этих мышей был также подавлен рост опухолей, которые к тому же давали меньше метастазов, а выживаемость была выше", - говорится в публикации.

Оказалось, что у мышей, которые ели много соли, более активно работали натуральные киллеры (NK-клетки) - лимфоциты, которые умеют распознавать и уничтожать опухолевые клетки, первая врожденная линия обороны организма.

Исследователи также ввели мышам антитела, которые защищают иммунные клетки от воздействия опухоли, клетки которой в обычных условиях связываются с особыми рецепторами на лимфоцитах и блокируют их размножение.

"Оказалось, что если такую терапию у мышей сочетать с высокосолевой диетой, то скорость роста меланомы у них подавляется в 10 раз", - сказано в сообщении.

Затем ученые с помощью антибиотиков "выключили" кишечную микрофлору у группы мышей на высокосолевой диете, и соль перестала оказывать защитное противораковое действие.

Выяснилось, что диета с повышенным содержанием соли повышает проницаемость кишечной стенки, и бифидобактерии смогли перемещаться из кишечника мышей непосредственно к местам расположения опухолей.

Этот вывод был подтвержден экспериментальным введением бифидобактерий непосредственно в опухоль, в результате чего в ней повысился уровень гиппурата - вещества, стимулирующего иммунные клетки.

"Таким образом, основой повышения противоопухолевого иммунитета в случае высокосолевой диеты является взаимодействие между бифидобактериями, как важной части кишечной микрофлоры, и NK-клетками. На практике это означает, что соль, как минимум, может усилить эффект иммунотерапии рака, и, вполне возможно, не только у мышей, но и у людей", - заключает издание.

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Тэги: ИНДИЯ, СОЛЬ, ОНКОЛОГИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]