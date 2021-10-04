Гасанов обсудил с премьером Грузии вопросы обеспечения безопасности в регионе и совместные проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на переговорах в понедельник в Тбилиси обсудили вопросы стратегического партнерства между странами, безопасности в регионе и реализации совместных проектов.

Гарибашвили отметил, что грузинская сторона приветствует мирное урегулирование конфликтов и готова продолжить диалог для обеспечения мира и стабильности в регионе.

«На переговорах отмечалось об успешном двустороннем сотрудничестве в различных сферах, в том числе о важной роли энергетических и транспортных магистралей на территории Азербайджана и Грузии для обеспечения энергетической безопасности Европы», - сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Гарибашвили и Гасанов также обсудили сотрудничество в формате Азербайджан-Грузия-Турция, «который является уникальным региональным механизмом».

Р.Ахмедов