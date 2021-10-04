В Кремле не увидели сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина" в опубликованном "архиве Пандоры" и назвали содержащиеся там сведения набором голословных утверждений, которые не могут быть основанием для проверок.

Прокомментировать сведения из "архива Пандоры", которые "разоблачают скрытые богатства ближайшего окружения Путина", пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - сказал Песков.

По его словам, "пока непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего, вызывающего вопросы", поэтому "непонятно, как можно этой информации доверять".

У Пескова уточнили, нуждается ли эта информация в проверке.

"Сначала должно что-то появиться, понимаете? Пока просто речь идёт о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок", - сказал Песков.

Сначала, по его словам, "должна быть какая-то серьезная публикация".

"Здесь просто идёт набор таких, достаточно голословных утверждений. Их очень много и часто этим злоупотребляют. Часто идёт подмена одной информации другой. Передёргивание информации. Поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода", - сказал Песков.

Единственное, что бросается в глаза, отметил пресс-секретарь, "это демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной".

"Это, конечно, США. Это совсем не корреллируется с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. Но реальность такова. Мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна - это США", - сказал Песков.