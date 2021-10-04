Вывод иностранных наемников из Ливии должен осуществляться синхронно и поэтапно при сохранении баланса сил - Лавров

Вывод иностранных вооруженных групп из Ливии должен осуществляться синхронно и поэтапно для сохранения существующего баланса сил в этой стране, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже более года поддерживается перемирие", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
По словам главы МИД РФ, на встрече обсуждался вопрос о том, как "внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве, том числе подготовится к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам".
"Мы отметили, что для успешной организации электорального процесса необходимо закрепление законодательной базы и необходима дальнейшая работа по объединению государственных органов, воссозданию единых вооруженных сил", - заявил Лавров.
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