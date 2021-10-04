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Дальнее зарубежье 04.10.2021 19:45

Вывод иностранных наемников из Ливии должен осуществляться синхронно и поэтапно при сохранении баланса сил - Лавров

Вывод иностранных вооруженных групп из Ливии должен осуществляться синхронно и поэтапно для сохранения существующего баланса сил в этой стране, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже более года поддерживается перемирие", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

По словам главы МИД РФ, на встрече обсуждался вопрос о том, как "внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве, том числе подготовится к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам".

"Мы отметили, что для успешной организации электорального процесса необходимо закрепление законодательной базы и необходима дальнейшая работа по объединению государственных органов, воссозданию единых вооруженных сил", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]