Иран ожидает возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября

В Иране ожидают, что переговоры Тегерана в Вене вокруг ядерной проблемы, возобновятся к началу ноября, заявил в понедельник представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Нынешнее правительство Ибрагима Раиси начало работу менее 55 дней тому назад. Но я не думаю, что полное возвращение к переговорам займет целых 90 дней", - приводят слова Хатибзаде западные СМИ.

Он не привел другой информации. СМИ, в свою очередь, поясняют, что, судя по этим подсчетам, Тегеран рассчитывает к началу ноября возобновить переговорный процесс.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.