Цена газа в Европе на 2022г все ближе к краткосрочному споту - уже дороже $700/тыс. куб. м

Рост краткосрочных котировок газового рынка ЕС потянул за собой долгосрочные цены на топливо, что скажется на цене долгосрочных контрактов "Газпрома" и его доходах.

На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошлую неделю вырос с $582 до $679 за тысячу кубометров, а в понедельник достиг $732 за тысячу кубометров (или 60,85 евро за МВт/ч). В это же время краткосрочный контракт вырос с $926 до $1180 за тысячу кубометров.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наличие в портфеле контрактов с индексацией по длительным индексам сдерживает рост контрактной цены во время ее резких изменений.

В первом квартале цена поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье отставала от контракта "на день вперёд" на хабе TTF в Нидерландах в среднем на 16%, во втором квартале разрыв увеличился до 26%.