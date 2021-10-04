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ТЭК 04.10.2021 17:29

Цена газа в Европе на 2022г все ближе к краткосрочному споту - уже дороже $700/тыс. куб. м

Рост краткосрочных котировок газового рынка ЕС потянул за собой долгосрочные цены на топливо, что скажется на цене долгосрочных контрактов "Газпрома" и его доходах.

На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошлую неделю вырос с $582 до $679 за тысячу кубометров, а в понедельник достиг $732 за тысячу кубометров (или 60,85 евро за МВт/ч). В это же время краткосрочный контракт вырос с $926 до $1180 за тысячу кубометров.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наличие в портфеле контрактов с индексацией по длительным индексам сдерживает рост контрактной цены во время ее резких изменений.

В первом квартале цена поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье отставала от контракта "на день вперёд" на хабе TTF в Нидерландах в среднем на 16%, во втором квартале разрыв увеличился до 26%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, ФОРВАРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]