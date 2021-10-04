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Транспорт и связь 04.10.2021 17:38

Пакистан начал грузоперевозки в Европу через Азербайджан

Пакистан начал осуществлять грузоперевозки в Европу через Азербайджан, сообщает Международная ассоциация автомобильного транспорта Азербайджана (ABADA).

Ассоциация отмечает, что представители пакистанской логистической компании "National Logistics Cell" прибыли в Баку.

«В ходе визита состоялась встреча пакистанской делегации с должностными лицами Государственной автотранспортной службы (DANX) и ABADA. Стороны обменялись мнениями о транзитных возможностях Азербайджана и обеспечении проезда пакистанских грузовиков через Азербайджан в соответствии с местными правилами процедуры», - говорится в информации.

Представитель National Logistics Cell Файсал Зешан отметил, что первая тестовая партия, принадлежащая Пакистану, уже прошла через Азербайджан и достигла Турции. Первые тестовые партии для Азербайджана прибудут 5-6 октября.

На встрече было заявлено, что основными грузами, транспортируемых из Пакистана в Европу, будут мрамор, шелк, рис и текстиль.

Генеральный секретарь ABADA Орхан Эфендиев отметил, что компании National Logistics Cell будет оказана необходимая поддержка.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАКИСТАН, ЕВРОПА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]