Армянской армии не существует, Азербайджан уничтожил ее на корню – Алиев

Армянской армии не существует, она на корню уничтожена азербайджанскими военными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы по праву гордимся своими военнослужащими и будем гордиться ими. Они настоящие герои. Мы гордимся всем своим народом. Потому что солидарность и единство, проявленные в течение 44 дней войны (осенью 2020 года – ИФ), представили азербайджанский народ всему миру, как очень достойную и великую нацию. Кулак, который является символом нашей победы, это не только символ силы, это символ единства», - сказал Алиев в понедельник в Джабраиле на встрече с общественностью района.

Президент подчеркнул, что азербайджанский народ восстановил историческую справедливость.

«Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Не осталось и следа от мифологии, выдуманной за тридцать лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Те, кто в течение тридцати лет вели отвратительную пропаганду против нас и пытались унизить достоинство азербайджанского народа, уже получили урок», - отметил Алиев.

Э.Шафиев