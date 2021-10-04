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Карабах 04.10.2021 17:45

Армянской армии не существует, Азербайджан уничтожил ее на корню – Алиев

Армянской армии не существует, она на корню уничтожена азербайджанскими военными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы по праву гордимся своими военнослужащими и будем гордиться ими. Они настоящие герои. Мы гордимся всем своим народом. Потому что солидарность и единство, проявленные в течение 44 дней войны (осенью 2020 года – ИФ), представили азербайджанский народ всему миру, как очень достойную и великую нацию. Кулак, который является символом нашей победы, это не только символ силы, это символ единства», - сказал Алиев в понедельник в Джабраиле на встрече с общественностью района.

Президент подчеркнул, что азербайджанский народ восстановил историческую справедливость.

«Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Не осталось и следа от мифологии, выдуманной за тридцать лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Те, кто в течение тридцати лет вели отвратительную пропаганду против нас и пытались унизить достоинство азербайджанского народа, уже получили урок», - отметил Алиев.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]