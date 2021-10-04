Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечают большую роль Турции и РФ в обеспечении стабильности на Южном Кавказе, считает формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточным для устранения рисков новый войны в регионе.

«Сегодня определены реальные практические рамки сотрудничества в регионе. Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждались во время недавней встречи президентов Турции и России, и мы находимся в постоянном контакте, как с Турцией, так и с Россией. Я, как президент, всегда на связи», - сказал Алиев в понедельник, выступая перед общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации 4 октября 2020 года.

Алиев отметил, что необходимо устранить риски какой-либо войны в регионе. «Для нас достаточен такой формат: Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто хочет, тот может присоединиться к нему, кто не хочет – пусть сам знает. В любом случае, ни одна инициатива в регионе сегодня не может быть реализована без согласия Азербайджана. Это должен знать каждый", - добавил азербайджанский лидер.

Э.Шафиев