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ТЭК 04.10.2021 18:01

Министры ОПЕК+ решили придерживаться плана увеличить добычу в ноябре на 400 тыс. б/с, квота РФ - 9,913 млн б/с

Министры ОПЕК+ на заседании в понедельник приняли решение придерживаться ранее принятого плана по увеличению нефтедобычи в ноябре на 400 тыс. б/с, сообщил секретариат ОПЕК по итогам заседания.

Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Следующая встреча намечена на 4 ноября.

Согласно опубликованному документу, с ноября Россия может добывать 9,913 млн б/с.

Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант и более энергичного наращивания производства - на 800 тыс. б/с в ноябре, но с сохранением добычи на декабрь.

Ранее эксперты технического комитета ОПЕК+ пришли к выводу, что даже в случае ухудшения ситуации со спросом на нефть в 2021 году на рынке все равно будет присутствовать дефицит нефти в сценарии увеличения странами ОПЕК+ заложенного повышения добычи.

В 2022 году на рынке ожидается профицит нефти в 1,4 млн б/с, однако, как говорят источники "Интерфакса", министры пока не обсуждали более отдаленные планы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]