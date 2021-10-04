Министры ОПЕК+ решили придерживаться плана увеличить добычу в ноябре на 400 тыс. б/с, квота РФ - 9,913 млн б/с

Министры ОПЕК+ на заседании в понедельник приняли решение придерживаться ранее принятого плана по увеличению нефтедобычи в ноябре на 400 тыс. б/с, сообщил секретариат ОПЕК по итогам заседания.
Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Следующая встреча намечена на 4 ноября.
Согласно опубликованному документу, с ноября Россия может добывать 9,913 млн б/с.
Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант и более энергичного наращивания производства - на 800 тыс. б/с в ноябре, но с сохранением добычи на декабрь.
Ранее эксперты технического комитета ОПЕК+ пришли к выводу, что даже в случае ухудшения ситуации со спросом на нефть в 2021 году на рынке все равно будет присутствовать дефицит нефти в сценарии увеличения странами ОПЕК+ заложенного повышения добычи.
В 2022 году на рынке ожидается профицит нефти в 1,4 млн б/с, однако, как говорят источники "Интерфакса", министры пока не обсуждали более отдаленные планы.
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