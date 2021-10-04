Готовится новая встреча Путина и Пашиняна - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке проведения в ближайшее время встречи лидеров России и Армении.
"Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян уже в этом году провели три личные и 14 телефонных переговоров. Готовится в ближайшее время новая личная встреча. Это очень важно, что такие интенсивные контакты", - сказала Матвиенко на встрече со спикером парламента Армении.
Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Это был первый зарубежный визит Пашиняна после победы его партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент 20 июня.
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