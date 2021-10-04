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Регион 04.10.2021 18:13

Готовится новая встреча Путина и Пашиняна - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке проведения в ближайшее время встречи лидеров России и Армении.

"Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян уже в этом году провели три личные и 14 телефонных переговоров. Готовится в ближайшее время новая личная встреча. Это очень важно, что такие интенсивные контакты", - сказала Матвиенко на встрече со спикером парламента Армении.

Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Это был первый зарубежный визит Пашиняна после победы его партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент 20 июня.

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Тэги: ПУТИН, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]