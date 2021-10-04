Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в ноябре увеличится на 7 тыс. б/с - до 647 тыс. б/с - Минэнерго

Азербайджан в ноябре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с - до 647 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 21-ом заседании об увеличении в ноябре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в ноябре еще на 7 тыс. б/с - до 647 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.
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