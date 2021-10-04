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ТЭК 04.10.2021 20:10

Узбекистан выполняет свои обязательства по поставкам электроэнергии в Афганистан - Минэнерго

Узбекистан осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан, в соответствии с ранее заключенными контрактами, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель Министерства энергетики республики.

"Мы все свои обязательства выполняем. Поставки электроэнергии осуществляются без перерывов согласно достигнутым договоренностям", - сказал представитель Минэнерго Узбекистана.

Ранее экс-глава государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая заявил Wall Street Journal, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан" (запрещено в РФ) не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]