Узбекистан выполняет свои обязательства по поставкам электроэнергии в Афганистан - Минэнерго

Узбекистан осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан, в соответствии с ранее заключенными контрактами, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель Министерства энергетики республики.

"Мы все свои обязательства выполняем. Поставки электроэнергии осуществляются без перерывов согласно достигнутым договоренностям", - сказал представитель Минэнерго Узбекистана.

Ранее экс-глава государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая заявил Wall Street Journal, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан" (запрещено в РФ) не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.