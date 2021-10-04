Власти Грузии считают разговор о возможности экстрадиции Саакашвили правовым нонсенсом

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани несколько лет проработавшая на посту министра юстиции, считает невозможной экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили на Украину.
"Даже если представить, что украинские власти возбудят против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы, и на этом основании обратятся к нам с заявлением о его экстрадиции, этого не произойдет, так как правила экстрадиции прописаны в конвенции Евросоюза, и под эти правила экс-президент не подпадает", - сказала Цулукиани журналистам.
Министр отметила, что, согласно правилам конвенции, Саакашвили в первую очередь должен отбыть срок наказания в Грузии, а затем через шесть лет он может быть экстрадирован на Украину, если к тому времени против него будет осуществляться уголовное преследование.
"Разговор об экстрадиции Саакашвили в Украину сегодня является правовым нонсенсом. Видимо, адвокаты Саакашвили поняли это", - сказала Цулукиани.
Она обратилась к администрации Руставской тюрьмы с просьбой установить в камере Саакашвили телевизор, чтобы "он был в курсе реально происходящих событий в Грузии", а не выслушивал посещающих его соратников, которые убеждают его "победоносном шествии оппозиции после его прибытия".
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