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Регион 04.10.2021 20:40

Власти Грузии считают разговор о возможности экстрадиции Саакашвили правовым нонсенсом

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани несколько лет проработавшая на посту министра юстиции, считает невозможной экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили на Украину.

"Даже если представить, что украинские власти возбудят против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы, и на этом основании обратятся к нам с заявлением о его экстрадиции, этого не произойдет, так как правила экстрадиции прописаны в конвенции Евросоюза, и под эти правила экс-президент не подпадает", - сказала Цулукиани журналистам.

Министр отметила, что, согласно правилам конвенции, Саакашвили в первую очередь должен отбыть срок наказания в Грузии, а затем через шесть лет он может быть экстрадирован на Украину, если к тому времени против него будет осуществляться уголовное преследование.

"Разговор об экстрадиции Саакашвили в Украину сегодня является правовым нонсенсом. Видимо, адвокаты Саакашвили поняли это", - сказала Цулукиани.

Она обратилась к администрации Руставской тюрьмы с просьбой установить в камере Саакашвили телевизор, чтобы "он был в курсе реально происходящих событий в Грузии", а не выслушивал посещающих его соратников, которые убеждают его "победоносном шествии оппозиции после его прибытия".

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, УКРАИНА, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]