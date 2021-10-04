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Дальнее зарубежье 04.10.2021 20:17

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В понедельник были зафиксированы проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках при функционировании сайтов.

Неполадки с работой этих сервисов наблюдаются у пользователей по всему миру, в том числе, в России..

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, СОЦСЕТИ, СБОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]