В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В понедельник были зафиксированы проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках при функционировании сайтов.

Неполадки с работой этих сервисов наблюдаются у пользователей по всему миру, в том числе, в России..