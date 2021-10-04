Цена WTI подскочила до 7-летнего максимума на решениях ОПЕК+, Brent выше $81 за баррель

Цены на нефть прибавляют более 2,5% на торгах в понедельник на фоне решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ.
В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.
"Трейдеры в основном ожидали от ОПЕК+ временного увеличения добычи на 800 тыс. б/с в ноябре", - отмечает портфельный управляющий Tortoise Роб Таммель, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $81,51 за баррель, что на $2,23 (2,81%) выше цены на закрытие рынка в пятницу. В ходе торгов цена поднималась до отметки $82 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,96 (2,58%), до $77,84 за баррель. Цена поднималась в ходе сессии до $78,38 за баррель, максимума с ноября 2014 года.
По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.
"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.
После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.
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