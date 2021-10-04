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Регион 04.10.2021 21:21

Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.

"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ГОЛОДОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]