Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.

"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.