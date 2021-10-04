Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.
"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
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