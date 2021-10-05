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Регион 05.10.2021 12:38

Саакашвили из грузинской тюрьмы поблагодарил президента Украины Зеленского за поддержку

Задержанный в Грузии 1 октября бывший грузинский президент, занимающий в Украине пост главы исполкома Национального совета реформ, Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку.

В письме Саакашвили к Зеленскому, которое во вторник было опубликовано на его странице в фейсбуке, говорится, что он глубоко тронут откликом украинского президента на его арест и заключение в Грузии.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными, которые, как он отмечает в письме, "кроме России не признает никто в мире".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", - написал Саакашвили.

"Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы", - отметил экс-президент Грузии, обращаясь к Зеленскому.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]