Саакашвили из грузинской тюрьмы поблагодарил президента Украины Зеленского за поддержку

Задержанный в Грузии 1 октября бывший грузинский президент, занимающий в Украине пост главы исполкома Национального совета реформ, Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку.
В письме Саакашвили к Зеленскому, которое во вторник было опубликовано на его странице в фейсбуке, говорится, что он глубоко тронут откликом украинского президента на его арест и заключение в Грузии.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными, которые, как он отмечает в письме, "кроме России не признает никто в мире".
"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", - написал Саакашвили.
"Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы", - отметил экс-президент Грузии, обращаясь к Зеленскому.
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