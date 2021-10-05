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Регион 05.10.2021 12:59

Грузинская береговая охрана провела в Черном море совместные с кораблями НАТО учения

Катера департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провели в Черном море совместные учения с находящимися в грузинских территориальных водах кораблями второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2), сообщает во вторник пресс-служба МВД Грузии.

"Целью учений было повышение взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО и усиление обороноспособности Грузии", - заявляют в ведомстве.

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в территориальные воды Грузии 28 сентября. В составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании (ESPS RAYO), Италии (ITS VIAREGGIO), Болгарии (BGS SHKVAL), Румынии (ROS LT LUPU DINESCU) и Турции (TCG EDINCIK).

Это второй визит группы натовских кораблей в Грузию в 2021 году.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]