Грузинская береговая охрана провела в Черном море совместные с кораблями НАТО учения

Катера департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провели в Черном море совместные учения с находящимися в грузинских территориальных водах кораблями второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2), сообщает во вторник пресс-служба МВД Грузии.

"Целью учений было повышение взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО и усиление обороноспособности Грузии", - заявляют в ведомстве.

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в территориальные воды Грузии 28 сентября. В составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании (ESPS RAYO), Италии (ITS VIAREGGIO), Болгарии (BGS SHKVAL), Румынии (ROS LT LUPU DINESCU) и Турции (TCG EDINCIK).

Это второй визит группы натовских кораблей в Грузию в 2021 году.