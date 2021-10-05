В Латвии может быть объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19 - президент

Правительство Латвии уже во вторник может объявить чрезвычайное положение для ограничения распространения COVID-19, заявил президент страны Эгил Левитс в передаче "Личность дня" на телеканале "Riga TV24".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал во вторник заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости COVID-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что партии коалиции поддержали введение более строгих мер безопасности из-за растущей заболеваемости COVID-19.