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Дальнее зарубежье 05.10.2021 13:15

В Латвии может быть объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19 - президент

Правительство Латвии уже во вторник может объявить чрезвычайное положение для ограничения распространения COVID-19, заявил президент страны Эгил Левитс в передаче "Личность дня" на телеканале "Riga TV24".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал во вторник заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости COVID-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что партии коалиции поддержали введение более строгих мер безопасности из-за растущей заболеваемости COVID-19.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]