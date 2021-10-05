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Дальнее зарубежье 05.10.2021 13:45

Талибы казнили 13 этнических хазарейцев - правозащитники

Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что "Талибан" в конце августа казнила 13 этнических хазарейцев, большей частью которых были сдавшиеся афганские солдаты, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Согласно расследованию правозащитников, казнь состоялась 30 августа в деревне Кахор, которая находится в провинции Дайкунди. Среди казненных было 11 членов афганских национальных сил безопасности и два гражданских лица, в том числе 17-летняя девушка.

"Талибан" захватил Дайкунди 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в Кабул. Находившиеся в провинции афганские солдаты, в распоряжении которых были военное оборудование и оружие, сдались талибам. 30 августа около 300 талибов прибыли в район села Дахани Кул в Дайкунди, где находились сдавшиеся члены сил безопасности и их семьи. Когда некоторые из них попытались покинуть территорию, талибы открыли огонь по толпе. Один из афганских солдат выстрелил в ответ, убив одного члена группировки и ранив другого.

Талибы продолжили вести огонь, убив двоих человек. После этого девять афганцев сдались боевикам, которые отвезли их в бассейн близлежащей реки и казнили.

Генсек Amnesty International Агнес Калламард заявила, что "эта хладнокровная казнь стала очередным доказательством того, что "Талибан" совершает те же ужасные поступки, которыми он был печально известен во время своего предыдущего правления в Афганистане".

Как сообщили в организации, назначенный талибами начальник полиции Дайкунди Садикулла Абед отрицал какие-либо казни и сообщил только о том, что член группировки был ранен во время атаки, произошедшей в провинции.

Хазарейцы составляют около 9% всего населения Афганистана. Они часто становятся жертвами различных нападений, так как являются мусульманами-шиитами в стране, в которой по большей части проживают мусульмане-сунниты.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ХАЗАРЕЙЦЫ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]