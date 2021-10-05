Азербайджан приветствует сигналы о стремлении нормализовать отношения между Турцией и Арменией – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку приветствует сигналы и заявления, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

«Мы поддерживаем заявления, звучащие в последнее время о нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы открыто заявили, что поддерживаем это. Мы считаем, что это очень нужно для региона», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

По его словам, необходимо устранить любые возможные риски войны в регионе.

А.Азизов