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Регион 05.10.2021 12:31

Азербайджан приветствует сигналы о стремлении нормализовать отношения между Турцией и Арменией – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку приветствует сигналы и заявления, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

«Мы поддерживаем заявления, звучащие в последнее время о нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы открыто заявили, что поддерживаем это. Мы считаем, что это очень нужно для региона», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

По его словам, необходимо устранить любые возможные риски войны в регионе.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]